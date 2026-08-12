Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 05:09

Станкович подал в отставку из «Црвены Звезды» после вылета из квалификации ЛЧ

Деян Станкович. Обложка © пресс-служба ФК «Црвена Звезда»

Деян Станкович. Обложка © пресс-служба ФК «Црвена Звезда»

Деян Станкович самостоятельно решил покинуть пост главного тренера белградской «Црвены Звезды» после неудачи в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает Direktno.

Сербская команда уступила израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы в обоих матчах третьего отборочного раунда — 0:1 и 0:2. При этом ответный матч завершился для специалиста конфликтной ситуацией. Во втором тайме Станковича удалили после спора с арбитром, а болельщики белградского клуба освистали тренера. Покидая поле, он вступил в перепалку с фанатами.

После этого Станкович попрощался с футболистами в раздевалке и объявил об уходе. Из-за этого послематчевая пресс-конференция была отменена.

При этом «Црвена Звезда» пока не намерена окончательно расставаться с тренером. По информации Direktno, руководство клуба постарается убедить Станковича пересмотреть своё решение и продолжить работу с командой.

Экс-тренер «Спартака» Станкович попал в скандал с эскорт-услугами
Экс-тренер «Спартака» Станкович попал в скандал с эскорт-услугами

Ранее Станкович работал главным тренером в московском «Спартаке». При сербском специалисте команда заняла четвёртое место в чемпионате России сезона-2024/25. В ноябре 2025 года «Спартак» объявил об увольнении Станковича.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Црвена Звезда
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar