Станкович подал в отставку из «Црвены Звезды» после вылета из квалификации ЛЧ

Деян Станкович самостоятельно решил покинуть пост главного тренера белградской «Црвены Звезды» после неудачи в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает Direktno.

Сербская команда уступила израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы в обоих матчах третьего отборочного раунда — 0:1 и 0:2. При этом ответный матч завершился для специалиста конфликтной ситуацией. Во втором тайме Станковича удалили после спора с арбитром, а болельщики белградского клуба освистали тренера. Покидая поле, он вступил в перепалку с фанатами.

После этого Станкович попрощался с футболистами в раздевалке и объявил об уходе. Из-за этого послематчевая пресс-конференция была отменена.

При этом «Црвена Звезда» пока не намерена окончательно расставаться с тренером. По информации Direktno, руководство клуба постарается убедить Станковича пересмотреть своё решение и продолжить работу с командой.

Ранее Станкович работал главным тренером в московском «Спартаке». При сербском специалисте команда заняла четвёртое место в чемпионате России сезона-2024/25. В ноябре 2025 года «Спартак» объявил об увольнении Станковича.