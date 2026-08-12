Уиткофф показал фото с освобождённым Россией Гилманом по приезде в США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовал фотографию с Робертом Гилманом, освобождённым Россией и вернувшимся на родину. Снимок появился в соцсетях американского чиновника.

Фотография была сделана в самолёте. Видимо, Уиткофф заскочил туда ради фотографии сразу после посадки, а затем Гилман

Гилман был освобождён по состоянию здоровья. Раньше он был морпехом, а в России его арестовали, когда он напился в поезде «Сухум — Москва» и устроил конфликт с проводниками. Американец усугубил ситуацию, ударив сотрудника полиции прямо в отделении.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении Роберта Гилмана. По словам американского лидера, Владимир Путин согласился отпустить гражданина США без встречного освобождения россиян. Позднее госсекретарь Марко Рубио поблагодарил Москву за принятое решение.