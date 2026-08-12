Западные государства перевозят собственные грузы, привлекая для этого суда третьих стран. Об этом главе государства Владимиру Путину сообщил командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

По словам военачальника, подобную практику можно назвать теневым флотом. Он подчеркнул, что такие корабли ходят под удобными флагами, не имеющими отношения к реальным владельцам или заказчикам перевозки.

В ходе доклада Лиина также представил данные анализа морского трафика в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Специалисты изучили передвижение 1001 судна.

Выяснилось, что 379 из них следовали под флагами недружественных государств. Этот показатель стал частью общей картины активности иностранных перевозчиков в зоне ответственности российского флота.

Командующий флотом акцентировал внимание на том, что западные страны активно используют такой механизм в своих интересах. Речь идет о систематическом привлечении сторонних бортов для доставки необходимых товаров.