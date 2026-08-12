Россия вправе атаковать любое торговое судно в нейтральных водах, если оно перевозит груз в интересах противника. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на «истошный лай западноевропейских псов» про «российский теневой флот».

Он напомнил, что «теневым флотом» называют обычные торговые суда, которые ходят не под российским флагом, но выполняют перевозки в интересах РФ. Флаг же используют так называемый «удобный» — ради экономии на налогах и регулировании. Например, такими «удобными» странами являются Панама, Либерия, Белиз, Каймановы Острова, Кипр и другие. Однако такую схему использует и Европа.

«Конечно, никаких прав у европейских собак задерживать такие суда нет. Это чистой воды произвол. Но отсюда вытекает один важный вывод: абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран», — напомнил Медведев.

Это может быть любое судно, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах — если в отношении него будут подозрения в перевозке грузов для Украины.

Политик подчеркнул, что ВС РФ могут резко расширить работу за границы Черноморского бассейна, и командующий Тихоокеанским фотом сегодня об этом доложил президенту Владимиру Путину на Сахалине.

Напомним, 12 августа президент Владимир Путин в ходе визита на Сахалин, где проходят учения ТОФ, заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захваты своих торговых судов. И речь идёт не только о тех акваториях, где захватывают российские суда, а о любом месте, в том числе Тихом океане.