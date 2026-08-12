«Уже может немного разговаривать»: Освобождённый в РФ американец Гилман тяжело болен

Освобождённый в России американец Роберт Гилман по-прежнему находится в тяжёлом состоянии и нуждается в дальнейшем лечении. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ирина Бражникова.

«Состояние его здоровья остается тяжелым, ему предстоит продолжить лечение. Сейчас он уже может сидеть и немного разговаривать», — рассказала она.

Напомним, Гилман был осуждён в России в 2022 году за насилия в отношении полицейского в Воронеже. Позднее он получил дополнительные сроки за нападения на сотрудников ФСИН и следователя. В последние месяцы состояние американца ухудшилось. Reuters сообщило, что Россия освободила бывшего американского морпеха по гуманитарным соображениям. Сейчас он уже на родине. В аэропорту Гилмана встретил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Глава Госдепа Марко Рубио поблагодарил Россию за освобождение осуждённого американца. Теперь Гилмана планируют направить на лечение в Техас.