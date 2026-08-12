Два поля пшеницы сгорели в Курской области из-за атак дронов ВСУ

За минувшие сутки приграничные районы Курской области подверглись массированным ударам, в результате которых сгорели посевы. Оперативную сводку о последствиях обнародовал губернатор региона Александр Хинштейн.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе 104 беспилотника. Параллельно противник 82 раза применял артиллерию по отселённым территориям и 11 раз сбрасывал взрывные устройства.

Атаки спровоцировали разрушения и ландшафтные пожары сразу в нескольких муниципалитетах. Наибольший урон зафиксирован в аграрном секторе.

В Рыльском районе пламя прошло по полю в селе Макеево, уничтожив 51 гектар зерновых. В самом Рыльске получили повреждения энергообъект и линия электропередачи.

Еще один крупный очаг возгорания возник в Беловском районе. Около села Илек огонь охватил 50 гектаров пшеницы, также там была задета ЛЭП.

Удары пришлись и по жилому сектору. В селе Кулига пострадали фасады и кровля домов, а в Глушковском районе, в Ржаве, строение полностью уничтожено.

В населённых пунктах Малое Солдатское, Мокрушино, Таборище и Колячек зафиксированы многочисленные повреждения частного имущества. Среди пострадавших объектов значатся крыши, окна, заборы и автомобили.