Бывшие адвокаты «матери бложьей» Митрошиной получили по 4 года колонии за мошенничество на 42 млн

Адвокатов Алису Волхову и Ольгу Гольцеву, ранее работавших с блогером Александрой Митрошиной, приговорили к четырём годам колонии каждую. Их взяли под стражу прямо в зале суда.

Женщины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме лишения свободы, с них постановили взыскать в пользу Митрошиной 42 миллиона рублей. По версии следствия, во время работы с блогером Волхова и Гольцева получили от неё десятки миллионов рублей якобы для решения проблем с налоговыми органами. Ранее СК сообщал как минимум о 41 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

На прениях прокуратура просила более суровое наказание. Для Волховой обвинение запрашивало шесть лет колонии, штраф в 1 млн рублей и трёхлетний запрет заниматься адвокатской деятельностью. Гольцевой предлагалось назначить пять лет и пять месяцев лишения свободы со штрафом в том же размере.

Сама Митрошина вместе со своим действующим адвокатом Михаилом Мушаиловым просила не отправлять бывших представителей в колонию. Блогер объясняла свою позицию тем, что у обеих женщин есть дети.

Напомним, блогер Митрошина была приговорена судом к трём годам условно и штрафу 900 тыс. рублей за отмывание денег, хотя обвинение требовало реального срока, а защита добилась смягчения наказания. Позже было выдвинуто обвинение в мошенничестве против адвокатов блогера Алисы Волховой и Ольги Гольцевой. По версии следствия, в 2024 году Волхова убедила Митрошину перевести ей и Гольцевой 41 миллион рублей. Блогер тогда находилась под следствием по делу о легализации доходов, и адвокаты обещали помочь урегулировать ситуацию. Якобы деньги пошли на закрытие уголовного дела и исключение из «чёрных списков» администрации президента, которых на деле не существовало. Средства адвокаты растратили. Гособвинение запросило для юристов сроки от пяти с половиной до шести лет колонии.