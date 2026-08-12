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12 августа, 09:45

«Нечем защищаться и контратаковать»: Почему в Британии заговорили о диалоге с Россией

Экс-сенатор Климов: Британия заговорила о диалоге с Россией из-за слабой обороны

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Британия заговорила о возобновлении военных контактов с Россией из-за проблем с обороной и нехватки вооружений, считает член Совета по внешней и оборонной политике, бывший сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, Лондон опасается последствий более серьёзной эскалации.

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«Естественно, они начали опасаться, что при более масштабной заварухе ответ просто сметёт их. Нечем защищаться. Им нечем идти в контратаку», — заявил собеседник «Ридуса».

Он связал происходящее с истощением западных запасов противоракетных систем и проблемами с наступательным вооружением. При этом эксперт призвал Москву не терять бдительность, если контакты с Лондоном действительно возобновятся.

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Напомним, ранее Великобритания захотела возобновить прямые контакты с российским военным руководством из-за опасений случайной эскалации. Поводом вновь поднять этот вопрос стал июньский инцидент в Ла-Манше с российским фрегатом «Адмирал Григорович» и яхтой под британским флагом.

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Борис Эльфанд
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