«Нечем защищаться и контратаковать»: Почему в Британии заговорили о диалоге с Россией

Британия заговорила о возобновлении военных контактов с Россией из-за проблем с обороной и нехватки вооружений, считает член Совета по внешней и оборонной политике, бывший сенатор Совфеда Андрей Климов. По его словам, Лондон опасается последствий более серьёзной эскалации.

«Естественно, они начали опасаться, что при более масштабной заварухе ответ просто сметёт их. Нечем защищаться. Им нечем идти в контратаку», — заявил собеседник «Ридуса».

Он связал происходящее с истощением западных запасов противоракетных систем и проблемами с наступательным вооружением. При этом эксперт призвал Москву не терять бдительность, если контакты с Лондоном действительно возобновятся.

Напомним, ранее Великобритания захотела возобновить прямые контакты с российским военным руководством из-за опасений случайной эскалации. Поводом вновь поднять этот вопрос стал июньский инцидент в Ла-Манше с российским фрегатом «Адмирал Григорович» и яхтой под британским флагом.