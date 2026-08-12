Нюхать, нажимать и даже слушать: Роскачество раскрыло Life.ru секреты идеальной дыни

Август и сентябрь — лучшее время для покупки дынь: именно сейчас на юге России и в соседних странах идёт пик созревания бахчевых, ассортимент становится максимальным, а цены снижаются. Как не принести домой недозрелый или уже испорченный плод, Life.ru эксклюзивно рассказали в пресс-службе Роскачества.

Первое, на что советуют обратить внимание, — запах. Спелая дыня обычно источает выраженный сладкий аромат, хотя существуют сорта, которые почти не пахнут. А вот винная кислинка или спиртовые нотки должны насторожить: они могут говорить о том, что плод уже перезрел.

Второй ориентир — кожура. Хорошая дыня имеет равномерный цвет, а зелёные участки могут указывать на незрелость. У сетчатых и полосатых сортов рисунок по мере созревания становится более отчётливым. Тёмные и коричневатые пятна, напротив, могут быть признаком слишком долгого хранения или начинающейся порчи.

«Большинство дынь обладают тонкой корочкой, которая у спелого плода слегка пружинит при нажатии. Если вмятина не исчезает — плод, скорее всего, уже перележал», — объяснили Life.ru в Роскачестве.

Знаменитый способ со стуком тоже работает, но далеко не всегда. Оценивать дыню по звуку специалисты рекомендуют только у сортов с толстой кожурой: спелый плод при лёгком щелчке или хлопке должен давать глухой объёмный звук. Такой подход встречается и в рекомендациях Роспотребнадзора.

При выборе нескольких дынь одного сорта и из одной партии эксперты советуют присмотреться к более крупным и тяжёлым экземплярам — чаще они оказываются сочнее и слаще. Но сравнивать по размеру разные сорта бессмысленно: размеры плода во многом определяются его сортовыми особенностями.

По данным Роскачества, около 75% дынь на российском рынке выращивают в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае. Летом основными зарубежными поставщиками становятся Казахстан и Узбекистан, а вне сезона дыни могут приезжать из Бразилии и Коста-Рики.

Определить наличие нитратов по внешности или цвету мякоти нельзя, подчёркивают специалисты. Куда важнее место покупки: у продавца должны быть документы на партию товара. Покупать уже разрезанные дыни или просить надрезать плод перед продажей не следует — после повреждения кожуры микроорганизмы могут попасть в сладкую влажную мякоть и активно размножаться. Роспотребнадзор также рекомендует покупать бахчевые только в официальных торговых точках и тщательно мыть плод перед разрезанием.

Целую дыню дома можно держать около недели в прохладном месте вдали от солнца и отопительных приборов. После разрезания её необходимо сразу убрать в холодильник в закрытом контейнере или под пищевой плёнкой. Роскачество допускает хранение до трёх суток, однако Роспотребнадзор рекомендует более строгий срок — съесть разрезанный плод в течение 24 часов.

Ранее Life.ru рассказывал, как правильно хранить дыню дома. Эксперты также советовали держать целый плод вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.