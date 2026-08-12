Владимира Зеленского могут отстранить, если он попытается пойти на реальное мирное соглашение с Россией, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, нынешние власти в Киеве слишком сильно зависят от западных покровителей и не способны самостоятельно изменить курс страны.

«Украины как государства нет. Если Зеленский заявит, что он хочет истинного мира, и скажет: «Давайте уступим территории — всё равно же не вернём Крым», его сметут и объявят террористом», — подчеркнул бывший парламентарий.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что до 2014 года Киев ещё мог сопротивляться внешнему давлению, однако сейчас ключевые решения полностью контролируются извне. Запад фактически определяет, кто занимает руководящие посты на Украине, и может заменить тех, кто перестанет выполнять требования.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в том, что обещаниями о вступлении Украины в НАТО гражданам давали ложные надежды. По мнению Мендель, в 2022–2024 годах у Киева не было реальных перспектив присоединиться к Североатлантическому альянсу.