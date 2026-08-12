Сервис Character.AI оштрафовали на 1,25 млн рублей за пропаганду наркотиков

Сервис чат-ботов Character.AI оштрафовали в России на 1,25 млн рублей по делу о пропаганде наркотиков. Такое решение принял Таганский районный суд Москвы.

Поводом для административного протокола стала информация о запрещённом веществе, обнаруженная в одном из созданных на платформе ботов. Суд признал компанию виновной в пропаганде употребления наркотических средств.

Character.AI позволяет пользователям создавать при помощи искусственного интеллекта виртуальных собеседников от лица различных персонажей. При этом создавать собственных ботов могут сами пользователи сервиса.

Для платформы это не первый штраф в России. В апреле суд уже привлекал Character.AI к ответственности по делам о пропаганде ЛГБТ* и неудалении запрещённой информации.

Ранее Таганский районный суд Москвы назначил Telegram штраф в размере 14,6 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент, признав мессенджер виновным по статье 13.41 КоАП РФ. Поводом стали три административных протокола о неудалении сведений о зацеперах, ответах на ЕГЭ и материалах экстремистских организаций. Общая сумма штрафа сложилась из санкций по каждому из трёх дел.

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