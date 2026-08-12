«Экономика зависит от РФ»: Как разворот в сторону ЕС ударит по Сербии

Сближение Сербии с Евросоюзом может ударить по туристической отрасли страны, если Белграду придётся ужесточить правила въезда для россиян, считает экономист, юрист-международник Дмитрий Семёнов. По его оценке, под угрозой окажутся не только гостиницы и рестораны, но и авиаперевозки.

«Экономика Сербии зависима от туристов из РФ. Планомерное увеличение туризма в Сербию произошло на фоне ужесточения получения шенгенских виз и из-за прямых авиаперелётов из Москвы и Санкт-Петербурга в Белград», — отметил эксперт.

Собеседник РИАМО полагает, что введение виз не произойдёт мгновенно, поскольку сама евроинтеграция занимает много времени. Однако даже перспектива более сложного въезда может сократить поток россиян, которые используют Белград не только как место отдыха, но и как удобный транзитный узел.

Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что вопрос введения виз для россиян сейчас не рассматривается. Однако Белград рассчитывает выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне к концу 2027 года.