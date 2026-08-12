Сербия фактически встроилась в западный курс, направленный на противостояние с Россией, считает военный обозреватель Юрий Котёнок. По его словам, действия Белграда всё сильнее расходятся с прежней риторикой о самостоятельной внешней политике.

«А реальность такая, что сербская элита продалась и предала фактически тот курс, который она демонстрировала», — заявил эксперт в интервью «Царьграду».

По его мнению, руководство страны де-факто действует в интересах коллективной Европы, которые во многом совпадают с американскими. Белград продолжает делать шаги, демонстрирующие отдаление от Москвы, несмотря на заявления о сохранении прежнего курса.

Поводом для такой оценки стал визит Владимира Зеленского в Белград. Президент Сербии Александр Вучич после переговоров утверждал, что страна не перешла на сторону Киева, не присоединилась к антироссийским санкциям, а военное сотрудничество на встрече не обсуждалось. Военкор с этим не согласился и в качестве аргумента указал на поставки сербских боеприпасов на Украину.

Споры о внешнеполитическом курсе Белграда усилились ещё раньше. В июле Вучич подтвердил, что Сербия продолжает признавать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он говорил о намерении развивать сотрудничество с Киевом.