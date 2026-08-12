Второй за два дня: Минобороны сообщило об ударе по патрульному катеру ВСУ в Очакове

Российские войска нанесли поражение украинскому патрульному катеру в порту Очаков Николаевской области. Об этом 12 августа сообщило Министерство обороны РФ. Других подробностей об ударе, типе катера и степени полученных им повреждений российское военное ведомство на данный момент не приводит.

Это уже второй подобный эпизод за два дня. Накануне Минобороны заявило, что российские ударные беспилотники поразили другой патрульный катер в Чёрном море южнее Одессы. По данным ведомства, тот использовался для сопровождения сухогрузов с вооружением, направлявшихся в украинские порты.

Очаков расположен в Николаевской области у выхода из Днепро-Бугского лимана. Район города неоднократно становился целью ударов по военной и портовой инфраструктуре. В мае 2024 года Life.ru сообщал об ударе российского беспилотника по военному порту Очакова. Нынешнее сообщение появляется на фоне заметного усиления активности в Чёрном море. За последние дни обе стороны сообщали об атаках на военные и морские цели в регионе.