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12 августа, 14:40

За сутки в Дагестане погибли трое туристов, все экскурсии на воде остановили

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

За минувшие сутки в Дагестане погибли трое туристов, ещё один человек пропал без вести. По данным SHOT, два тела парней 24 и 23 лет обнаружили сегодня днём в Каспийском море, оба — приезжие из Ингушетии, которые хотели отдохнуть в Избербаше. На месте работают врачи и силовики.

А несколько часов назад в Сулакском районе опрокинулся катер с туристами, они упали в воду. Погибла туристка из Ижевска. Остальных эвакуировали. В республике отменены все экскурсии на воде.

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Напомним, последняя трагедия произошла в Сулакском каньоне, когда катер врезался в скалу у Старого Зубутли. Все семь человек на борту оказались в воде. Известно, что рулевой не справился с управлением. Погибла женщина. Возбуждено уголовное дело.

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Матвей Константинов
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