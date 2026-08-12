Предъявлено обвинение водителю автокрана, сбившего PR-директора «Москвички»

Водителю автокрана, сбившего в Москве PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«39-летний мужчина установлен, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении. Производство ведётся по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Автокран, совершивший наезд на Екатерину Чаковскую. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Напомним, об аварии с Екатериной Чаковской сообщила основатель журнала «Москвичка» Кристина Потупчик. По её словам, пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Известно, что водитель автокрана скрылся с ДТП. Его задержали.