Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 15:13

Предъявлено обвинение водителю автокрана, сбившего PR-директора «Москвички»

Место наезда на Екатерину Чаковскую в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место наезда на Екатерину Чаковскую в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Водителю автокрана, сбившего в Москве PR-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«39-летний мужчина установлен, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении. Производство ведётся по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Автокран, совершивший наезд на Екатерину Чаковскую. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Автокран, совершивший наезд на Екатерину Чаковскую. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Красноярском крае опрокинулся грузовик с пассажирами в кузове, 6 пострадали
В Красноярском крае опрокинулся грузовик с пассажирами в кузове, 6 пострадали

Напомним, об аварии с Екатериной Чаковской сообщила основатель журнала «Москвичка» Кристина Потупчик. По её словам, пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Известно, что водитель автокрана скрылся с ДТП. Его задержали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Прокуратура
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar