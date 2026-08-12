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Регион
12 августа, 15:29

Критик Соседов — о решении Инстасамки остаться в РФ: «Она для меня никто и ничто»

Критик Сергей Соседов заявил, что ему неинтересна Инстасамка и её пиар-ходы

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Музыкальный критик Сергей Соседов неожиданно резко высказался о рэперше Инстасамке. Поводом стало её решение остаться в России, но сам Соседов признался, что даже не следит за карьерой артистки.

«Она для меня никто и ничто», — заявил он в беседе с «Газетой.ru». Критик подчеркнул, что ему совсем неинтересны ни её творчество, ни пиар-ходы, которые она периодически устраивает.

Речь идёт о недавней ситуации, когда Инстасамка объявила об уходе из российской индустрии. Артистка заявила, что «в России уже сделала всё, что только можно», и теперь настала пора покорять западную аудиторию. Дарья Еропкина утверждала, что уехала в Дубай и больше никогда не вернётся на Родину. Да и вообще, хотела порвать с РФ ещё в 2022 году.

«Я никуда не уеду»: Инстасамка открестилась от планов никогда не возвращаться в Россию
«Я никуда не уеду»: Инстасамка открестилась от планов никогда не возвращаться в Россию

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Дарья Нарыкова
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