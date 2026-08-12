Некогда дико популярный бренд духов Zielinski & Rozen сводит концы с концами, зато разбрасывается исками к ИП

Российское юрлицо парфюмерного бренда Zielinski & Rozen завершило 2025 год с резким ухудшением финансовых показателей. Чистая прибыль ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» сократилась почти на 80% — до 384 млн рублей, а выручка упала на 21,3%, примерно до 5,3 млрд рублей.

Для сравнения, по итогам 2024 года компания получила около 6,8 млрд рублей выручки и 1,9 млрд рублей чистой прибыли. Таким образом, если годом ранее прибыль снизилась лишь на 5,5%, то в 2025-м падение оказалось значительно более серьёзным.

Одновременно компания активно защищает свои интеллектуальные права в судах. В базе арбитражных дел у ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» насчитывается более 40 процессов в качестве истца, значительная часть споров связана с охраной исключительных прав.

В частности, в марте 2026 года компания обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с иском к индивидуальному предпринимателю. Сумма требований составила чуть более 101 тыс. рублей, спор касается защиты исключительных прав.

В 2024 году стало известно, что в парфюмерии брендов Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari нашли вредные фталаты, разрушающие ДНК.