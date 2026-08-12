Некогда дико популярный бренд духов Zielinski & Rozen сводит концы с концами, зато разбрасывается исками к ИП
Чистая прибыль Zielinski & Rozen рухнула почти на 80% за год
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Российское юрлицо парфюмерного бренда Zielinski & Rozen завершило 2025 год с резким ухудшением финансовых показателей. Чистая прибыль ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» сократилась почти на 80% — до 384 млн рублей, а выручка упала на 21,3%, примерно до 5,3 млрд рублей.
Для сравнения, по итогам 2024 года компания получила около 6,8 млрд рублей выручки и 1,9 млрд рублей чистой прибыли. Таким образом, если годом ранее прибыль снизилась лишь на 5,5%, то в 2025-м падение оказалось значительно более серьёзным.
Одновременно компания активно защищает свои интеллектуальные права в судах. В базе арбитражных дел у ООО «Зелинский и Розен Парфюмерия» насчитывается более 40 процессов в качестве истца, значительная часть споров связана с охраной исключительных прав.
В частности, в марте 2026 года компания обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с иском к индивидуальному предпринимателю. Сумма требований составила чуть более 101 тыс. рублей, спор касается защиты исключительных прав.
В 2024 году стало известно, что в парфюмерии брендов Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari нашли вредные фталаты, разрушающие ДНК.
Ранее официальный представитель компании Zielinski & Rozen опубликовал заявление, в котором категорически отвергается любая поддержка Вооружённых сил Украины. В нём подчёркивается, что коробки бренда на фотографиях с бойцами ВСУ являются фальсификацией, а компания не оказывала и не оказывает поддержку ВСУ и не поставляет им продукцию. Также отмечается, что на распространённых снимках изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду.
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