В духах Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari нашли уничтожающий ДНК компонент
Более десяти мировых брендов духов, включая Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari, оказались вредны для здоровья человека. Как сообщает Mash, дело в добавке, которая наносит ущерб ДНК.
Речь идёт о фталатах — эфирах, провоцирующих ожирение, бесплодие и в некоторых случаях проблемы с сердцем. Несмотря на губительное воздействие на ДНК, этот компонент имеет и ряд очень полезных в парфюмерии проявлений: защищает ногти от трещин, позволяет волосам сохранить форму, а аромат делает более стойким. О наличии вредного вещества в своей продукции не писал ни один из производителей, хотя все они обязаны были об этом информировать.
Пока нарушения вскрылись только в США и Евросоюзе, но эксперты убеждены, что этим дело не ограничится — продукция распространена по всему миру. По некоторым данным, уже есть пострадавшие. Фталаты негативно сказываются на мужском семени, а у женщин нарушают овуляцию.
К слову, недавно в России начали активно бороться с распространением аромаингаляторов, которые предназначены для снятия заложенности носа при простуде. Проблема в том, что ими заинтересовались школьники и начали пользоваться ими удовольствия ради. Когда о новом веянии среди молодёжи разузнал Роспотребнадзор, потребовал снять эту продукцию с торговых площадок по всей стране. В Wildberries взялись выполнить распоряжение в течение суток. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такие решительные меры вредом аромаингаляторов для здоровья.
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