В духах Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari нашли уничтожающий ДНК компонент

Речь идёт о фталатах — эфирах, провоцирующих ожирение, бесплодие и в некоторых случаях проблемы с сердцем. Несмотря на губительное воздействие на ДНК, этот компонент имеет и ряд очень полезных в парфюмерии проявлений: защищает ногти от трещин, позволяет волосам сохранить форму, а аромат делает более стойким. О наличии вредного вещества в своей продукции не писал ни один из производителей, хотя все они обязаны были об этом информировать.