Медведев указал на «перекосы нацистского мышления» у Фридриха Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц является носителем нацистского мышления, как и часть представителей правящей верхушки и творческой элиты в стране. Такое заявление председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал на встрече с экспертным советом партии.

Поводом для его слов стал вопрос корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, заданный 8 августа Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Белграде. Журналист спросил, что европейцы могут сделать, чтобы помочь Украине «убить больше русских», после паузы уточнив, что имеет в виду российских солдат. Медведев, комментируя этот эпизод, заявил, что в Германии сохраняются подобные нацистские взгляды, поэтому вопрос немецкого журналиста не удивил.

«Бог с ним, что он из какой-то там нацистской семьи. Значит, там много нацистов в Германии было, есть и остаётся. Включая канцлера, у которого явно перекосы нацистского мышления», — сказал политик.

К слову, скандал вокруг редактора Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса получил новое продолжение в Германии. Berliner Zeitung резко раскритиковала его вопрос об «убийстве русских» и отдельно напомнила о прошлом семьи журналиста. Авторы публикации задались вопросом, как подобная формулировка вообще могла прозвучать публично из уст немецкого журналиста. В статье отмечается, что дед Мартенса был военным судьёй и офицером штаба вермахта и, как утверждает издание, неоднократно находился за одним столом с Адольфом Гитлером.