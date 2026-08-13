Хватит наживаться на левшах: В Госдуме призвали уравнять цены на канцтовары перед 1 сентября

Канцелярские товары для левшей обходятся дороже обычных, хотя леворукость — не инвалидность, а лишь особенность развития. Депутат Госдумы Андрей Колесник в Международный день левши, отмечаемый 13 августа, призвал уравнять цены на школьные принадлежности для левшей и правшей.

Вот я лично тоже был левшой. Меня переучили, и зато я стал практически первым в стране мастером спорта СССР по рукопашному бою, потому что бил с двух рук и бросал на обе стороны. Я и сейчас так пишу. Но как депутат Государственной Думы и как человек, ходивший в школу и испытавший на себе это переучивание, считаю: не нужно так с детьми, хоть в моём случае это оказалось полезно. Андрей Колесник Депутат Государственной Думы

Парламентарий отметил, что людей, пишущих левой рукой, становится всё больше и ничего предосудительного в этом нет. Леворукость нельзя сравнивать с инвалидностью — это здоровые дети. Сейчас существует множество специализированных товаров, которые позволяют не переучивать ребёнка на правую руку, но стоить они должны столько же, сколько и обычные.

Колесник подчеркнул, что вопрос требует тщательного изучения, а не подхода «шашкой махнуть». Он предложил Министерству просвещения предпринять конкретные меры для решения проблемы. Кроме того, депутат считает необходимым изучить статистику и востребованность, а также провести слушания в Госдуме с участием профессионального сообщества.

«Огульно такие вопросы решать не надо, чтобы не получилось так, что где-то сделали слишком много, а где-то мало. Нужно изучить вопрос очень тщательно, чтобы товаров было достаточно. Сейчас много есть всего специализированного, чтобы детей не пришлось переучивать на правую руку, но стоить такие товары должны столько, сколько и обычные», — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что школа не может заставлять родителей регистрировать детей на образовательных цифровых платформах. Закон оставляет за семьями право выбора, и каждая семья сама решает, участвовать в цифровизации или нет.