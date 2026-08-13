Путин: Укрепление рубля выгодно гражданам, но не экспорту

Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление рубля имеет положительный эффект для граждан, однако создаёт сложности для компаний, ориентированных на экспорт. Об этом глава государства сказал во время встречи на Итурупе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Губернатор рассказал, что экономика региона остаётся стабильной, но для области, ориентированной на экспорт, укрепление российской валюты создаёт определённые проблемы. По его словам, из-за этого регион недополучает средства в бюджет.

Путин, комментируя ситуацию, отметил, что сильный рубль выгоден обычным гражданам, но одновременно создаёт трудности для экспортно-ориентированных предприятий.