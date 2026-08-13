Ни один не признался: Фигуранты дела о поставках консервов для МО отвергли обвинения

Все четверо фигурантов уголовного дела, в материалах которого упоминаются начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ Виктор Таразевич, бизнесмен Дмитрий Мизгир и два руководителя компании «Нармяспром», не признали вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Никто вину из них не признал», — заявил собеседник ТАСС.

Речь идёт о деле о поставках некачественных мясных консервов для нужд Минобороны. По версии следствия, в 2024–2025 годах воинским частям поставили около 170 тонн продукции примерно на 700 млн рублей, качество которой не соответствовало условиям контрактов. Среди фигурантов — полковник Виктор Таразевич, предприниматель Дмитрий Мизгир и руководители «Нармяспрома». Мизгира также обвиняют в посредничестве при передаче взятки Таразевичу.

Ранее Life.ru писал, что фигурант дела о поставках некачественных консервов для нужд СВО Дмитрий Мизгир решил обжаловать свой арест. Предпринимателя обвиняют в особо крупном мошенничестве. До задержания он около трёх месяцев находился в розыске, а поймать его удалось при участии белорусских спецслужб. По данным правоохранительных органов, ущерб по делу может достигать 1 млрд рублей. Минобороны признано потерпевшей стороной. Точная сумма ещё устанавливается: следствие назначило бухгалтерскую и товароведческую экспертизы.