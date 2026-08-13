СК возбудил дело о теракте после атаки на распределительный центр в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на распределительный центр в Чишминском районе Башкирии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дело расследуется по статье 205 УК РФ. Как подчеркнуло следствие, вражеский удар был нанесён украинскими беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершённой вооружёнными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Чишминском районе Республики Башкортостан», — заявила Петренко.

Напомним, в ночь на 13 августа Башкирию атаковал 21 беспилотник. Пострадали два человека. 16 дронов были сбиты в районе Салавата. Остальные беспилотники атаковали логистический центр в Чишминском районе. На территории объекта возник пожар. Для его ликвидации задействовали пожарно-спасательный вертолёт Ка-32.