Москвич устроил «обстрел» машины бутылками с 13-го этажа

Пьяный 42-летний житель Рублёвского шоссе устроил «обстрел» припаркованной машины пустыми бутылками с 13-го этажа, пишет сайт MK.ru. По данным издания, инцидент произошёл 10 августа во дворе его дома.

Мужчина выбросил из окна несколько бутылок, одна из которых попала в SsangYong Actyon и разбила стекло автомобиля. После этого нарушителя задержали. Кунцевский суд назначил москвичу семь суток административного ареста.

Ранее в Сочи пьяный мужчина разгромил две припаркованные иномарки, приняв их за порталы в другое измерение. Ущерб владельцам оценили в 420 тысяч рублей. Кроме того, в Башкирии мужчина разбил кирпичом автомобиль бывшей жены прямо на глазах у приехавших полицейских.