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13 августа, 11:20

Москвич устроил «обстрел» машины бутылками с 13-го этажа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пьяный 42-летний житель Рублёвского шоссе устроил «обстрел» припаркованной машины пустыми бутылками с 13-го этажа, пишет сайт MK.ru. По данным издания, инцидент произошёл 10 августа во дворе его дома.

Мужчина выбросил из окна несколько бутылок, одна из которых попала в SsangYong Actyon и разбила стекло автомобиля. После этого нарушителя задержали. Кунцевский суд назначил москвичу семь суток административного ареста.

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Борис Эльфанд
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