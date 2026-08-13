Москвич устроил «обстрел» машины бутылками с 13-го этажа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пьяный 42-летний житель Рублёвского шоссе устроил «обстрел» припаркованной машины пустыми бутылками с 13-го этажа, пишет сайт MK.ru. По данным издания, инцидент произошёл 10 августа во дворе его дома.
Мужчина выбросил из окна несколько бутылок, одна из которых попала в SsangYong Actyon и разбила стекло автомобиля. После этого нарушителя задержали. Кунцевский суд назначил москвичу семь суток административного ареста.
Ранее в Сочи пьяный мужчина разгромил две припаркованные иномарки, приняв их за порталы в другое измерение. Ущерб владельцам оценили в 420 тысяч рублей. Кроме того, в Башкирии мужчина разбил кирпичом автомобиль бывшей жены прямо на глазах у приехавших полицейских.
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