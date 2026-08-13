Прокурор запросил 9,5 года колонии для основателя «Рольфа» Петрова

Кроме лишения свободы, гособвинение попросило назначить бизнесмену штраф в 900 тыс. рублей. Для остальных подсудимых прокуратура запросила по девять лет колонии и штрафы по 500 тыс. рублей. Фигурантов судят заочно, поскольку они находятся за пределами России.

Напомним, в 2014 году «Рольф» приобрёл у кипрской Panabel Limited акции «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд рублей. Обвинение считает договор фиктивным, а перевод денег за границу — незаконной валютной операцией с использованием подложных документов. Дело было возбуждено ещё в 2019 году. Один из его фигурантов, бывший топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро, ранее получил 8,5 года колонии. Все акции автодилера в 2024 году были обращены в доход государства, а позднее активы группы приобрело АО «Автомобильные технологии» за 34,8 млрд рублей. Приговор Петрову и другим фигурантам нынешнего процесса суд намерен огласить 17 августа.