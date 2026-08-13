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Регион
13 августа, 14:56

Всемирный совет по автоспорту снял все ограничения с российских гонщиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano

Всемирный совет по автоспорту (FIA) принял решение отменить ограничения, ранее действовавшие в отношении российских гонщиков и команд на международных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно новому регламенту, российские спортсмены смогут выступать под флагом своей страны и использовать национальную символику. Ранее им было разрешено участвовать только в нейтральном статусе.

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Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) допустила российских спортсменов к соревнованиям на общих основаниях. Ранее МОК снял отстранение с Олимпийского комитета России, и теперь ограничения больше не действуют. Россияне будут выступать наравне со всеми, а их участие регулируется уставом федерации, правилами соревнований и антидопинговыми требованиями.

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Наталья Афонина
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