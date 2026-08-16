День Воздушного флота России в 2026 году: какого числа, история и традиции праздника Оглавление День Воздушного флота России в 2026 году: какого числа отмечают праздник Почему меняется дата Дня Воздушного флота России История Дня Воздушного флота Кто празднует День Воздушного флота Традиции Дня Воздушного флота Чем День Воздушного флота отличается от Дня ВВС Интересные факты о Дне Воздушного флота Частые вопросы о Дне Воздушного флота России День Воздушного флота России в 2026 году отмечают 16 августа. Рассказываем об истории праздника, его традициях, значении и о том, кто его отмечает. 15 августа, 21:45 День Воздушного флота России 2026: история праздника и кто принимает поздравления. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День Воздушного флота России в 2026 году: какого числа отмечают праздник

Какого числа День Воздушного флота России в 2026 году? Праздник приходится на 16 августа — третье воскресенье месяца. Дата плавающая, как у Дня ВМФ или Дня медика.

Авиация — это целый мир. И в нём свои герои. Пилоты, конечно, на виду. Но за каждым вылетом стоят десятки людей. Те, кто строит самолёты. Те, кто их ремонтирует. Кто выпускает их в небо. Диспетчеры, инженеры, механики. Бортпроводники, которые улыбаются, даже если за бортом болтанка. Авиация — командная игра. И праздник у неё общий. Разбираемся, почему дата плавающая и чем этот день отличается от Дня ВВС.

Почему меняется дата Дня Воздушного флота России

Дата праздника ежегодно меняется, поскольку День Воздушного флота отмечают в третье воскресенье августа. А в 2026-м — это 16-е число. Традиция закреплена постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 3564-1 «Об установлении праздника День Воздушного флота России».

История Дня Воздушного флота

Всё началось ещё в СССР. 28 апреля 1933 года Совнарком принял постановление № 859, которым был учреждён День Воздушного флота — его назначили на август.

Впервые День Воздушного флота отпраздновали 18 августа 1933 года. Мероприятия развернулись на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве. Зрителям показали советскую авиатехнику, планеры, провели массовый парашютный десант — 62 человека выпрыгнули из самолётов ТБ-1. В небе можно было увидеть и дирижабли. Праздник объединил не только военных лётчиков — на него пришли работники авиапромышленности, конструкторы и члены Осоавиахима.

С 1933-го по 1980 год праздник отмечали 18 августа. А в 1980‑м указом Президиума Верховного Совета СССР его перенесли на третье воскресенье августа, чтобы торжество всегда приходилось на выходной. В 1992‑м традицию сохранили уже в новой России: праздник закрепили президентским указом, оставив формат «третье воскресенье августа».

Кто празднует День Воздушного флота

Когда праздник пилотов в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Не только пилоты. Хотя они — главные звёзды праздника.

Поздравления принимают:

Пилоты — гражданские и военные. Те, кто сидит за штурвалом.

Бортпроводники — они встречают пассажиров улыбкой, даже если настроение не очень.

Авиадиспетчеры — они управляют движением в небе, как регулировщики на перекрёстке.

Инженеры и механики — они следят, чтобы самолёт не подвёл.

Техники — они проверяют каждый винтик.

Сотрудники аэропортов — те, кто встречает и провожает рейсы.

Авиаконструкторы — те, кто придумывает новые машины.

Это праздник всей авиационной отрасли. От конструкторского бюро до взлётной полосы.

Традиции Дня Воздушного флота

Традиции праздника берут начало в 1930-х. Тогда проводили грандиозные авиапарады — с пролётом сотен самолётов. Особенно яркими и массовыми они были в 1947 году — именно тогда послевоенная авиация показала себя во всей красе. Сегодня масштаб скромнее, но суть та же.

Что обычно проводят в третье воскресенье августа:

Показательные выступления лётчиков. Фигуры высшего пилотажа — «мёртвая петля», «колокол», «штопор». Дух захватывает, даже когда смотришь с земли.

Профессиональные парашютисты выполняют прыжки с высоты, раскрывают купола и приземляются перед зрителями.

Выставки авиатехники. Можно подойти, потрогать, сфотографироваться. Где-то могут пригласить зайти в кабину.

Дни открытых дверей в воинских частях. Экскурсии, рассказы лётчиков, иногда — учебные тревоги.

В советское время праздник был одним из самых зрелищных в году. Сейчас он стал камернее, но дух остался.

Чем День Воздушного флота отличается от Дня ВВС

Зачем вообще две даты? Разберёмся. 12 августа — День Военно-воздушных сил. Это праздник военных лётчиков. Дата привязана к истории: 12 августа 1912 года в Российской империи создали воздухоплавательную часть Генерального штаба. С этого момента военная авиация стала официальной структурой. Не просто отдельные энтузиасты на аэропланах, а уже система.

День Воздушного флота — третье воскресенье августа. В 2026 году — 16 августа. Этот праздник авиации шире. Он про всех авиаторов: военных, гражданских, транспортных, про тех, кто обеспечивает полёты.

Если коротко: День ВВС — для военных лётчиков. День Воздушного флота — для всех, кто связан с небом. И тут есть нюанс. Многие мероприятия, посвящённые Дню ВВС, проводят именно в третье воскресенье августа. Путаница возникает и из-за этого. Но официально — это два разных праздника.

Интересные факты о Дне Воздушного флота

Первый авиапарад, посвящённый Дню Воздушного флота, состоялся 18 августа 1933 года. Место — Центральный аэродром имени Фрунзе. Тот самый, что на Ходынском поле. Сейчас там офисные центры, торговые комплексы и жилые кварталы. А тогда — взлётная полоса, гул моторов и толпы москвичей, затаивших дыхание. Самолёты проносились над головами так низко, что казалось: ещё немного — и заденут макушки. Люди смотрели в небо, не отрывая глаз. Не каждый день увидишь, как железная птица кувыркается в воздухе, а из неё высыпаются парашютисты. И это был не просто праздник. Это было заявление: Советский Союз строит воздушный флот.

Место — Центральный аэродром имени Фрунзе. Тот самый, что на Ходынском поле. Сейчас там офисные центры, торговые комплексы и жилые кварталы. А тогда — взлётная полоса, гул моторов и толпы москвичей, затаивших дыхание. Самолёты проносились над головами так низко, что казалось: ещё немного — и заденут макушки. Люди смотрели в небо, не отрывая глаз. Не каждый день увидишь, как железная птица кувыркается в воздухе, а из неё высыпаются парашютисты. И это был не просто праздник. Это было заявление: Советский Союз строит воздушный флот. День Воздушного флота — праздник с плавающей датой, но вычисляется она очень просто: всегда третье воскресенье августа. Никаких сложных календарей — просто смотрите на выходные.

Частые вопросы о Дне Воздушного флота России

Когда праздник у работников авиации в 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostiantyn Voitenko

Когда День Воздушного флота России в 2026 году?

День Воздушного флота России в 2026 году отмечается 16 августа, в третье воскресенье месяца.

Почему дата Дня Воздушного флота меняется?

Потому что праздник привязан не к определённому числу, а к третьему воскресенью августа.

Кто отмечает День Воздушного флота России?

Не только пилоты. Хотя они, конечно, в центре внимания. Праздник общий для всех, кто работает в авиации. Диспетчеры, которые управляют движением в небе. Инженеры и механики, которые готовят самолёты к вылету. Бортпроводники, которые встречают пассажиров. Техники, конструкторы, сотрудники аэропортов. Все, кто связан с небом, — в этот день принимают поздравления.

День Воздушного флота и День ВВС — это один праздник?

Нет. День Военно-воздушных сил установлен на 12 августа, а День Воздушного флота России отмечается в третье воскресенье августа.

Когда начали отмечать День Воздушного флота?

28 апреля 1933 года Совнарком СССР принял постановление об учреждении праздника, а 18 августа прошёл первый авиапарад — на Центральном аэродроме имени Фрунзе в Москве. С тех пор традиция пошла, но дата со временем изменилась. Сначала праздник отмечали 18 августа, а в 1980 году его официально перенесли на третье воскресенье августа — чтобы торжества всегда выпадали на выходной. В 1992 году эту традицию закрепил уже российский президентский указ — и с тех пор формат не менялся.

Авторы Андрей Соколов