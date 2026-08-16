День Воздушного флота России в 2026 году: какого числа, история и традиции праздника
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День Воздушного флота России в 2026 году отмечают 16 августа. Рассказываем об истории праздника, его традициях, значении и о том, кто его отмечает.
День Воздушного флота России 2026: история праздника и кто принимает поздравления. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
День Воздушного флота России в 2026 году: какого числа отмечают праздник
Какого числа День Воздушного флота России в 2026 году? Праздник приходится на 16 августа — третье воскресенье месяца. Дата плавающая, как у Дня ВМФ или Дня медика.
Авиация — это целый мир. И в нём свои герои. Пилоты, конечно, на виду. Но за каждым вылетом стоят десятки людей. Те, кто строит самолёты. Те, кто их ремонтирует. Кто выпускает их в небо. Диспетчеры, инженеры, механики. Бортпроводники, которые улыбаются, даже если за бортом болтанка. Авиация — командная игра. И праздник у неё общий. Разбираемся, почему дата плавающая и чем этот день отличается от Дня ВВС.
Почему меняется дата Дня Воздушного флота России
Дата праздника ежегодно меняется, поскольку День Воздушного флота отмечают в третье воскресенье августа. А в 2026-м — это 16-е число. Традиция закреплена постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 3564-1 «Об установлении праздника День Воздушного флота России».
История Дня Воздушного флота
Всё началось ещё в СССР. 28 апреля 1933 года Совнарком принял постановление № 859, которым был учреждён День Воздушного флота — его назначили на август.
Впервые День Воздушного флота отпраздновали 18 августа 1933 года. Мероприятия развернулись на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве. Зрителям показали советскую авиатехнику, планеры, провели массовый парашютный десант — 62 человека выпрыгнули из самолётов ТБ-1. В небе можно было увидеть и дирижабли. Праздник объединил не только военных лётчиков — на него пришли работники авиапромышленности, конструкторы и члены Осоавиахима.
С 1933-го по 1980 год праздник отмечали 18 августа. А в 1980‑м указом Президиума Верховного Совета СССР его перенесли на третье воскресенье августа, чтобы торжество всегда приходилось на выходной. В 1992‑м традицию сохранили уже в новой России: праздник закрепили президентским указом, оставив формат «третье воскресенье августа».
Кто празднует День Воздушного флота
Когда праздник пилотов в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV
Не только пилоты. Хотя они — главные звёзды праздника.
Поздравления принимают:
- Пилоты — гражданские и военные. Те, кто сидит за штурвалом.
- Бортпроводники — они встречают пассажиров улыбкой, даже если настроение не очень.
- Авиадиспетчеры — они управляют движением в небе, как регулировщики на перекрёстке.
- Инженеры и механики — они следят, чтобы самолёт не подвёл.
- Техники — они проверяют каждый винтик.
- Сотрудники аэропортов — те, кто встречает и провожает рейсы.
- Авиаконструкторы — те, кто придумывает новые машины.
Это праздник всей авиационной отрасли. От конструкторского бюро до взлётной полосы.
Традиции Дня Воздушного флота
Традиции праздника берут начало в 1930-х. Тогда проводили грандиозные авиапарады — с пролётом сотен самолётов. Особенно яркими и массовыми они были в 1947 году — именно тогда послевоенная авиация показала себя во всей красе. Сегодня масштаб скромнее, но суть та же.
Что обычно проводят в третье воскресенье августа:
- Показательные выступления лётчиков. Фигуры высшего пилотажа — «мёртвая петля», «колокол», «штопор». Дух захватывает, даже когда смотришь с земли.
- Профессиональные парашютисты выполняют прыжки с высоты, раскрывают купола и приземляются перед зрителями.
- Выставки авиатехники. Можно подойти, потрогать, сфотографироваться. Где-то могут пригласить зайти в кабину.
- Дни открытых дверей в воинских частях. Экскурсии, рассказы лётчиков, иногда — учебные тревоги.
В советское время праздник был одним из самых зрелищных в году. Сейчас он стал камернее, но дух остался.
Чем День Воздушного флота отличается от Дня ВВС
Зачем вообще две даты? Разберёмся. 12 августа — День Военно-воздушных сил. Это праздник военных лётчиков. Дата привязана к истории: 12 августа 1912 года в Российской империи создали воздухоплавательную часть Генерального штаба. С этого момента военная авиация стала официальной структурой. Не просто отдельные энтузиасты на аэропланах, а уже система.
День Воздушного флота — третье воскресенье августа. В 2026 году — 16 августа. Этот праздник авиации шире. Он про всех авиаторов: военных, гражданских, транспортных, про тех, кто обеспечивает полёты.
Если коротко: День ВВС — для военных лётчиков. День Воздушного флота — для всех, кто связан с небом. И тут есть нюанс. Многие мероприятия, посвящённые Дню ВВС, проводят именно в третье воскресенье августа. Путаница возникает и из-за этого. Но официально — это два разных праздника.
Интересные факты о Дне Воздушного флота
- Первый авиапарад, посвящённый Дню Воздушного флота, состоялся 18 августа 1933 года. Место — Центральный аэродром имени Фрунзе. Тот самый, что на Ходынском поле. Сейчас там офисные центры, торговые комплексы и жилые кварталы. А тогда — взлётная полоса, гул моторов и толпы москвичей, затаивших дыхание. Самолёты проносились над головами так низко, что казалось: ещё немного — и заденут макушки. Люди смотрели в небо, не отрывая глаз. Не каждый день увидишь, как железная птица кувыркается в воздухе, а из неё высыпаются парашютисты. И это был не просто праздник. Это было заявление: Советский Союз строит воздушный флот.
- День Воздушного флота — праздник с плавающей датой, но вычисляется она очень просто: всегда третье воскресенье августа. Никаких сложных календарей — просто смотрите на выходные.
Частые вопросы о Дне Воздушного флота России
Когда праздник у работников авиации в 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostiantyn Voitenko
Когда День Воздушного флота России в 2026 году?
День Воздушного флота России в 2026 году отмечается 16 августа, в третье воскресенье месяца.
Почему дата Дня Воздушного флота меняется?
Потому что праздник привязан не к определённому числу, а к третьему воскресенью августа.
Кто отмечает День Воздушного флота России?
Не только пилоты. Хотя они, конечно, в центре внимания. Праздник общий для всех, кто работает в авиации. Диспетчеры, которые управляют движением в небе. Инженеры и механики, которые готовят самолёты к вылету. Бортпроводники, которые встречают пассажиров. Техники, конструкторы, сотрудники аэропортов. Все, кто связан с небом, — в этот день принимают поздравления.
День Воздушного флота и День ВВС — это один праздник?
Нет. День Военно-воздушных сил установлен на 12 августа, а День Воздушного флота России отмечается в третье воскресенье августа.
Когда начали отмечать День Воздушного флота?
28 апреля 1933 года Совнарком СССР принял постановление об учреждении праздника, а 18 августа прошёл первый авиапарад — на Центральном аэродроме имени Фрунзе в Москве. С тех пор традиция пошла, но дата со временем изменилась. Сначала праздник отмечали 18 августа, а в 1980 году его официально перенесли на третье воскресенье августа — чтобы торжества всегда выпадали на выходной. В 1992 году эту традицию закрепил уже российский президентский указ — и с тех пор формат не менялся.