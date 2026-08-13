В Испании более 500 человек обратились к врачам после солнечного затмения
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Более 500 жителей Испании обратились за медицинской помощью после наблюдения за солнечным затмением 12 августа. Всего медики зарегистрировали 511 таких случаев, сообщает газета Mundo.
Больше всего обращений пришлось на Каталонию — там помощь потребовалась 115 людям. В Мадриде зафиксирован 101 случай, ещё 58 — в Стране Басков.
Среди жалоб оказались головокружение и тревожность. Некоторые наблюдавшие за редким астрономическим явлением также получили незначительные травмы или столкнулись с проблемами со зрением.
Солнечное затмение началось 12 августа на севере России. Затем полоса полной тени прошла через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию и Атлантику, достигнув Испании и небольшой части Португалии. Полную фазу можно было увидеть только внутри полосы шириной около 294 километров. В остальных районах, попавших в зону затмения, Луна закрыла Солнце лишь частично.
Напомним, солнечное затмение 12 августа сфотографировали с МКС с высоты около 400 километров, а полную фазу было видно на севере России, в Гренландии, Исландии и на севере Испании. После затмения количество поисковых запросов «болят глаза» в Великобритании выросло на 650%, поскольку Луна закрыла более 90% диска, и тысячи людей наблюдали явление без защитных очков, которые были распроданы.
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