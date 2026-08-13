В Испании более 500 человек обратились к врачам после солнечного затмения

Более 500 жителей Испании обратились за медицинской помощью после наблюдения за солнечным затмением 12 августа. Всего медики зарегистрировали 511 таких случаев, сообщает газета Mundo.

Больше всего обращений пришлось на Каталонию — там помощь потребовалась 115 людям. В Мадриде зафиксирован 101 случай, ещё 58 — в Стране Басков.

Среди жалоб оказались головокружение и тревожность. Некоторые наблюдавшие за редким астрономическим явлением также получили незначительные травмы или столкнулись с проблемами со зрением.

Солнечное затмение началось 12 августа на севере России. Затем полоса полной тени прошла через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию и Атлантику, достигнув Испании и небольшой части Португалии. Полную фазу можно было увидеть только внутри полосы шириной около 294 километров. В остальных районах, попавших в зону затмения, Луна закрыла Солнце лишь частично.