Логистический комплекс Wildberries в Тверской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент вызвал опасения за сохранность грузов, однако руководство компании поспешило успокоить клиентов.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что «из-за атаки на Тверскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе — обломки задели стену здания».

Несмотря на внешнее воздействие, серьёзных разрушений удалось избежать. Представители маркетплейса официально заявили: «Товары не пострадали».

На площадке сработали протоколы безопасности. Персонал объекта был заблаговременно эвакуирован, что позволило избежать угрозы для жизни людей.

Последствия происшествия оперативно устранили. В настоящее время складская инфраструктура возвращается к штатному режиму работы, а логистические цепочки функционируют без серьезных сбоев.

С середины лета беспилотники наносят систематические удары по складской инфраструктуре крупнейшего маркетплейса. Первые сообщения об атаках появились в июне, а к июлю интенсивность ударов резко возросла. В ночь на 18 июля целями стали распределительные центры в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате возгораний погибли семь человек, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Создательница площадки Татьяна Ким подтвердила, что товары из пораженных центров временно сняты с реализации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал действия киевского режима как террористические.