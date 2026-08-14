Обвиняемый в убийстве геев* брат звезды «Ворониных» проходил по шести уголовкам в США

Брата звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой обвиняют в жестокой расправе над парой гомосексуалистов* в США. До этого инцидента Леонид Волков уже успел получить несколько судимостей и был объявлен в розыск, пишет Mash.

Начиная с осени 2021 года мужчина неоднократно попадался на кражах в торговых точках Вирджинии. Ущерб по каждому такому случаю не дотягивал до тысячи долларов. Сначала юристу удавалось добиться условных сроков, однако затем суд назначил 30 дней реального заключения.

Отбывать наказание разрешили по частям, но в камеру фигурант так и не пришёл. Уже в декабре 2022-го его объявили в розыск. В это время семья Волкова обосновалась в Массачусетсе.

Поручителем по аренде их жилья выступал 37-летний знакомый Кирилл Щукин. Узнав о проблемах Леонида с законом, он перестал продлевать финансовые гарантии. Семью выселили. Следствие полагает, что этот шаг стал мотивом для последующей агрессии.

В конце марта 2023-го Волков явился к Щукину на арендованном грузовике. После этого мужчина и его 28-летний друг Павел Векшин пропали. Тела обнаружили в пластиковых контейнерах на складе в Брайтоне. По версии правоохранителей, злоумышленник расчленил Кирилла пилой, спрятал останки обоих в боксе, а затем тратил деньги с их карт.

Фигуранта поймали в апреле. Ему вменили двойное убийство и кражу. Сам он отрицал причастность. Его сестра Екатерина Волкова публично заявляла, что верит в невиновность родственника.

Напомним, брат актрисы Екатерины Волковой Леонид Волков может получить пожизненный срок в США по делу об убийстве двух человек. Мужчина находится в тюрьме округа Мидлсекс (Массачусетс) с весны 2023 года

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