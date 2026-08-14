Подростков – убийц девочки в Приморье отправят в спецучреждение на 3 года

Находкинский городской суд постановил на три года поместить в специализированное учебное учреждение закрытого типа двух детей, которые причастны к гибели 12-летней девочки в Приморье. Об этом в региональном СУ СК сообщили РИА «Новости».

Речь идёт о 12-летнем мальчике и 13-летней девочке, которой на момент произошедшего также было 12 лет. Решение принято в качестве принудительной меры воспитательного воздействия.

«Четырнадцатого августа Находкинским городским судом принято решение о применении принудительных мер воспитательного воздействия в виде помещения указанных лиц в специализированное учреждение сроком на три года», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в Следственном комитете, участие второго ребёнка в произошедшем установили уже во время расследования. После этого материалы направили в полицию для решения вопроса о помещении несовершеннолетних в закрытое учреждение.

Дело расследуется с июня, когда в посёлке Врангель обнаружили погибшую 12-летнюю школьницу. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и халатности.