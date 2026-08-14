Подростков – убийц девочки в Приморье отправят в спецучреждение на 3 года
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Находкинский городской суд постановил на три года поместить в специализированное учебное учреждение закрытого типа двух детей, которые причастны к гибели 12-летней девочки в Приморье. Об этом в региональном СУ СК сообщили РИА «Новости».
Речь идёт о 12-летнем мальчике и 13-летней девочке, которой на момент произошедшего также было 12 лет. Решение принято в качестве принудительной меры воспитательного воздействия.
«Четырнадцатого августа Находкинским городским судом принято решение о применении принудительных мер воспитательного воздействия в виде помещения указанных лиц в специализированное учреждение сроком на три года», — сообщил собеседник агентства.
Как уточнили в Следственном комитете, участие второго ребёнка в произошедшем установили уже во время расследования. После этого материалы направили в полицию для решения вопроса о помещении несовершеннолетних в закрытое учреждение.
Дело расследуется с июня, когда в посёлке Врангель обнаружили погибшую 12-летнюю школьницу. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и халатности.
Напомним, тело девочки нашли на чердаке дома в посёлке Врангель. Следователи тогда начали устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также проверять действия сотрудников системы профилактики. Тогда сообщалось, что ей не 12, а 16 лет.
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