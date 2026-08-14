Задушил в машине: Жителю Прикамья дали 15 лет за убийство беременной подруги
В Пермском крае дали 15 лет убийце беременной девушки
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Жителя Верещагинского округа Пермского края приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство беременной 22-летней девушки. О решении суда сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Преступление произошло в апреле этого года. Как установило гособвинение, мужчина находился со знакомой в автомобиле, когда между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры он задушил девушку. После этого осуждённый попытался скрыть следы содеянного.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели 28-летней беременной девушки в Москве. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на Алтайской улице, после чего следователи возбудили уголовное дело и задержали знакомого погибшей. Позднее стало известно, что подозреваемый находился в состоянии опьянения.
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