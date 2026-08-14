В Казахстане восстановили электроснабжение после масштабного сбоя

В Казахстане устранили последствия сбоя, из-за которого без электричества остались несколько регионов. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

Напомним, сегодня в Казахстане произошел масштабный сбой в энергоснабжении, затронувший, в частности, Алма-Ату и Алматинскую область. Причиной блэкаута, по данным Министерства энергетики РК, стал резкий скачок перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии, что привело к срабатыванию противоаварийной автоматики и отключению ряда потребителей. По предварительным данным оператора KEGOC, объем ограничений составил около 2810 МВт, в результате чего в Алма-Ате остановилось метро, не работали светофоры, возникли перебои с водоснабжением и связью. Кроме того, под угрозой оказался концерт американского рэпера Канье Уэста.