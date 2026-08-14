В Казахстане восстановили электроснабжение после масштабного сбоя
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aureliy
В Казахстане устранили последствия сбоя, из-за которого без электричества остались несколько регионов. Об этом сообщили в Минэнерго республики.
По данным ведомства, оператор единой энергосистемы страны KEGOC полностью восстановил подачу электроэнергии. Сейчас региональные энергоснабжающие компании поэтапно подключают отдельных потребителей.
В министерстве заверили, что в ближайшее время электроснабжение будет налажено окончательно.
Напомним, сегодня в Казахстане произошел масштабный сбой в энергоснабжении, затронувший, в частности, Алма-Ату и Алматинскую область. Причиной блэкаута, по данным Министерства энергетики РК, стал резкий скачок перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии, что привело к срабатыванию противоаварийной автоматики и отключению ряда потребителей. По предварительным данным оператора KEGOC, объем ограничений составил около 2810 МВт, в результате чего в Алма-Ате остановилось метро, не работали светофоры, возникли перебои с водоснабжением и связью. Кроме того, под угрозой оказался концерт американского рэпера Канье Уэста.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.