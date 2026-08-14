«В Новый год — с паспортами РФ»: «Весёлый молочник» Джастас Уолкер рассказал о планах своей семьи

Американский фермер Джастас Уолкер, известный как «весёлый молочник», надеется, что его жена и дети получат российское гражданство до Нового года. Сейчас семья собирает недостающие документы, сообщил он РИА «Новости».

Уолкеры уже посетили миграционную службу и получили перечень необходимых бумаг. Часть из них у семьи есть, остальные предстоит подготовить.

«Мы сходили в миграционную службу. Мы получили перечень документов, которые надо. Галочку поставили рядом с каждым документом, который у нас уже есть. Сделали пометки, каких документов не хватает», — рассказал фермер.

Полный пакет он рассчитывает подать примерно к середине сентября. Процесс может затянуться из-за одной справки, которую семья ждёт из США.

Джастас Уолкер (Justus Walker) — американский фермер и блогер, переехавший в Россию и получивший российское гражданство. Он ведёт фермерское хозяйство в Алтайском крае, занимается животноводством и производством продуктов, а также снимает видео о сельской жизни и работе на земле. Всенародную известность Уолкер получил в 2014 году после интервью, где со своим заразительным смехом прокомментировал продуктовые санкции, пообещав, что итальянского сыра «не будет».

Ранее фермер сообщил, что получил информацию о якобы готовящемся выдворении его близких. МВД позднее опровергло эти сведения и заявило, что их правовой статус урегулирован. После встречи в миграционной службе семье рекомендовали оформить российское гражданство.

Накануне подписчики собрали семье Уолкера почти полмиллиона рублей на оформление российского гражданства. Всего за одно утро фермер получил 484 тысячи рублей — деньги пойдут на госпошлины и другие сопутствующие расходы.