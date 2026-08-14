Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 14 августа.

В России не раз заявляли, что атаки дронов на мирных граждан и инфраструктуру — это неприкрытая провокация. Такой почерк характерен для Киева, который стремится любой ценой отвлечь внимание от неудач на линии фронта. Российская ПВО обеспечивает надёжную защиту воздушного пространства. Тем временем военные в зоне спецоперации наносят высокоточные удары по местам сборки беспилотников и пунктам управления ВСУ.