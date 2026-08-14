ПВО пресекла попытку трёх дронов атаковать Москву
Собянин: Силы ПВО 14 августа сбили три беспилотника, летевших на Москву
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 14 августа.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении градоначальника, от 17:05.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В России не раз заявляли, что атаки дронов на мирных граждан и инфраструктуру — это неприкрытая провокация. Такой почерк характерен для Киева, который стремится любой ценой отвлечь внимание от неудач на линии фронта. Российская ПВО обеспечивает надёжную защиту воздушного пространства. Тем временем военные в зоне спецоперации наносят высокоточные удары по местам сборки беспилотников и пунктам управления ВСУ.
Ранее сообщалось, что до десяти украинских БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью. Кроме того, ПВО сбила девять украинских беспилотников над Тульской областью.
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