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Регион
14 августа, 14:12

ПВО пресекла попытку трёх дронов атаковать Москву

Собянин: Силы ПВО 14 августа сбили три беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 14 августа.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении градоначальника, от 17:05.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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В России не раз заявляли, что атаки дронов на мирных граждан и инфраструктуру — это неприкрытая провокация. Такой почерк характерен для Киева, который стремится любой ценой отвлечь внимание от неудач на линии фронта. Российская ПВО обеспечивает надёжную защиту воздушного пространства. Тем временем военные в зоне спецоперации наносят высокоточные удары по местам сборки беспилотников и пунктам управления ВСУ.

Ранее сообщалось, что до десяти украинских БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью. Кроме того, ПВО сбила девять украинских беспилотников над Тульской областью.

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Никита Никонов
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