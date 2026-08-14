«Молодой блондин»: Виктория Боня впервые заговорила о мужчине, подарившем ей кровать за 14 млн

Виктория Боня рассказала Super.ru о дорогостоящем подарке от своего знакомого из Москвы. Мужчина приобрёл для телеведущей кровать за 14 млн рублей. По словам Бони, их отношения пока не перешли в стадию серьёзного романа из-за того, что пара живет в разных городах, однако щедрость кавалера она оценила по достоинству.

«Он очень, очень успешный бизнесмен. Молодой, стройный блондин. Переехать к нему предлагал в прошлом году. Но как я брошу свой уголок и Мурочку», — отметила Боня.

Та самая кровать, которую подарили Боне. Фото © YouTube / Grey Wiese

Щедрый поклонник Виктории не поскупился на подарок: весь комплект обошелся ему в 150 тысяч евро (порядка 14 млн рублей), при этом стоимость одной лишь кровати на сайте ритейлера составляет 120 тысяч евро (около 11 млн рублей). Звезда призналась, что это далеко не первый роскошный жест со стороны мужчины, с которым она общается около двух лет, однако подробности их отношений предпочла сохранить в тайне.

Ранее Виктория Боня, покорившая Эверест, решила не останавливаться. Теперь она набирает группу для восхождения на другой восьмитысячник — осенью. Участие стоит 25 тысяч евро (около 2,1 миллиона рублей). Мест осталось всего восемь. Боня уверена, что её опыт говорит сам за себя.