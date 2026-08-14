43-летний Лазарев задумался о пенсии после неожиданного СМС

Артиста Сергея Лазарева неожиданно заставили задуматься о пенсии: 43-летнему певцу пришло сообщение с предложением проверить будущие выплаты и накопления. Забавной историей он поделился в личном блоге.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lazarevsergey

В уведомлении Лазареву рекомендовали воспользоваться бесплатным сервисом «Расчёт пенсии». С его помощью можно узнать, какие пенсионные накопления уже сформированы и на какую сумму выплат можно рассчитывать на текущий момент. Сам певец к неожиданному напоминанию о возрасте отнёсся с юмором.

«Приплыли, спасибо. Намекнули, что уже не шестнадцать. Дед Сергей», — написал Лазарев.

Сейчас исполнитель отдыхает вместе с детьми — 11-летним Никитой и семилетней Аней. Недавно артист хвастался творческими способностями сына: во время прогулки мальчик сделал снимок отца, который особенно понравился Лазареву.

А в начале августа появилась информация, что Сергей Лазарев приобрёл квартиру в Майами стоимостью более $1 млн. Жильё находится в комплексе с видом на залив и яхтенную марину. По некоторым данным, он начал сдавать в аренду недавно приобретённые апартаменты.