«Небесный щит» выстоял: За день ПВО России разнесла 221 дрон ВСУ

Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов: за 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — российские средства ПВО уничтожили 221 украинский БПЛА в небе над регионами страны.

Атаки были пресечены над рядом субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Тульскую области, Подмосковье, Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.