«Небесный щит» выстоял: За день ПВО России разнесла 221 дрон ВСУ
ПВО России за день уничтожила 221 украинский дрон над регионами страны
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Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов: за 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — российские средства ПВО уничтожили 221 украинский БПЛА в небе над регионами страны.
Атаки были пресечены над рядом субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Тульскую области, Подмосковье, Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что до десяти украинских БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью. Кроме того, ПВО сбила девять украинских беспилотников над Тульской областью.
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