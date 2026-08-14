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Регион
14 августа, 17:24

«Небесный щит» выстоял: За день ПВО России разнесла 221 дрон ВСУ

ПВО России за день уничтожила 221 украинский дрон над регионами страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов: за 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — российские средства ПВО уничтожили 221 украинский БПЛА в небе над регионами страны.

Атаки были пресечены над рядом субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Тульскую области, Подмосковье, Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Три человека пострадали при ударе дрона по автобусной остановке в Мелитополе
Три человека пострадали при ударе дрона по автобусной остановке в Мелитополе

Ранее сообщалось, что до десяти украинских БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью. Кроме того, ПВО сбила девять украинских беспилотников над Тульской областью.

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Наталья Демьянова
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