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Регион
15 августа, 09:27

В Ленобласти при атаке вражеских беспилотников повреждены постройки

Обложка © VK / Администрация Киришского района Ленобласти (Артём Алюков)

Обложка © VK / Администрация Киришского района Ленобласти (Артём Алюков)

В Киришском районе Ленинградской области обломки беспилотников повредили постройки на четырёх участках в деревне Чирково. О последствиях атаки сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Повреждения получили строения, расположенные в Пчевском сельском поселении. Дрозденко также объявил об отбое воздушной опасности на территории региона и поблагодарил силы ПВО за защиту неба над регионом.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбит 21 БПЛА противника. Обломками БПЛА повреждены постройки на четырёх участках в деревне Чирково в Пчевском с.п. Киришского района. Жертв нет», — написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, что утром регион пытались атаковать вражеские беспилотники, в связи с чем была объявлена воздушная тревога. Накануне средствам противоздушной обороны удалось ликвидировать 54 дрона. В результате налёта произошло возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты оперативно приступили к тушению возгорания. Угроза была устранена, а ситуация в районе порта стабилизирована. В результате инцидента жертв нет.

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Юлия Сафиулина
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