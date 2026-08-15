МИД Ирана уличил США во лжи цитатой из романа Достоевского

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи обратился к великому русскому писателю Фёдору Достоевскому, критикуя политику Вашингтона в отношении Тегерана и Ближнего Востока. На своей странице в X дипломат заявил, что американская система управления и внешняя политика оказались в «крайней зависимости от лжи».

В подтверждение своих слов Багаи привёл фрагмент из романа «Братья Карамазовы». По его мнению, высказывание старца Зосимы точно характеризует сложившуюся ситуацию.

«Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим», — процитировал Достоевского представитель иранского МИД.

Резкое заявление прозвучало на фоне попыток Вашингтона и Тегерана при посредничестве ближневосточных стран договориться об условиях нового соглашения и прекратить конфликт. 9 августа Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном «лишь вполсилы», одновременно утверждая, что экономическое положение исламской республики ухудшается. Life.ru писал, что американский лидер объяснял такую тактику выжидательной позицией Вашингтона.

При этом стороны по-разному оценивают даже статус действующих договорённостей. 12 августа Тегеран опроверг сообщения о переговорах с США по продлению перемирия: иранский чиновник заявил, что, с точки зрения республики, никакого действующего режима прекращения огня нет, а значит, «продлевать нечего».