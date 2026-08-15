Журналисту FAZ могут запретить въезд в РС БиГ после слов об убийстве русских

Председатель правящего «Союза независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик допустил запрет на въезд журналисту Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэлю Мартенсу. Причиной стали его высказывания об убийстве русских.

Политик подчеркнул, что сербский и русский народы понесли огромные потери в XX веке, сражаясь в том числе за свободу других. По его словам, призывы к убийству представителей России недопустимы.

«Сербский и русский народы — самые большие пострадавшие XX века. Жертва, которую они принесли ради своей свободы, а также ради свободы других, неизмерима. Только извращенные умы могут призывать к убийству представителей русского народа. Мартенса нельзя назвать журналистом. Следует определить позицию Республики Сербской в отношении Мартенса. Одним из возможных вариантов является запрет на его въезд в Республику Сербскую», — написал Додик в соцсети X.

Скандал разгорелся после пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича в Белграде 8 августа. Тогда корреспондент FAZ спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

13 августа Министерство информации Сербии осудило такую формулировку. В ведомстве заявили, что она способна нанести ущерб отношениям Белграда и Москвы.

Теперь власти Республики Сербской могут отдельно определить свою позицию в отношении Мартенса. Додик назвал запрет на въезд одним из возможных вариантов.

Ранее в России после скандального вопроса Мартенса завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. По данным Life.ru, также решается вопрос об объявлении журналиста в международный розыск и заочном избрании ему меры пресечения. Также редакция Frankfurter Allgemeine Zeitung выразила сожаление из-за формулировки вопроса своего корреспондента. В газете подчеркнули, что слова Мартенса не отражают позицию издания.