Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 89

Число беспилотников, уничтоженных силами ПВО на подлёте к Москве, выросло до 89. Новые данные сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось о 38 сбитых аппаратах. После этого средства противовоздушной обороны перехватили ещё 12 целей, летевших в сторону города.

Позднее Собянин сообщил об уничтожении ещё 15 дронов. Таким образом, их общее количество достигло 65.

Затем ПВО сбила ещё 24 БПЛА, направлявшихся к столице. В результате число уничтоженных с начала нынешней атаки беспилотников выросло до 89.

Продолжается отражение атак беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее две женщины получили осколочные ранения при атаке FPV-дрона Вооружённых сил Украины на автомобиль. Удар произошёл в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — осколочные ранения волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.