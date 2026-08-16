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16 августа, 01:26

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 89

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Число беспилотников, уничтоженных силами ПВО на подлёте к Москве, выросло до 89. Новые данные сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось о 38 сбитых аппаратах. После этого средства противовоздушной обороны перехватили ещё 12 целей, летевших в сторону города.

Позднее Собянин сообщил об уничтожении ещё 15 дронов. Таким образом, их общее количество достигло 65.

Затем ПВО сбила ещё 24 БПЛА, направлявшихся к столице. В результате число уничтоженных с начала нынешней атаки беспилотников выросло до 89.

Продолжается отражение атак беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Ранее две женщины получили осколочные ранения при атаке FPV-дрона Вооружённых сил Украины на автомобиль. Удар произошёл в посёлке Красная Яруга Белгородской области. Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — осколочные ранения волосистой части головы и ноги. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

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Виталий Приходько
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