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Регион
16 августа, 08:19

Отражена одна из самых массированных атак на территории России

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Налёт украинских беспилотников на Россию в ночь на 16 августа оказался одним из самых массированных за минувший год.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 882 БПЛА. Они летели над российскими регионами, а также над Азовским и Чёрным морями. По числу сбитых аппаратов этот удар стал одним из сильнейших за последнее время.

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Ранее Минобороны РФ отчиталось о ещё одной массированной атаке. За 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — средства ПВО сбили 221 украинский беспилотник над регионами страны. Удары были отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Подмосковьем, Краснодарским краем и Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями.

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Вероника Бакумченко
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