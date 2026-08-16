Генерал объяснил, что произошло с логистикой ВСУ после блокады портов Украины

Украинская инициатива о прекращении атак в Чёрном море может говорить о серьёзных проблемах со снабжением ВСУ через южные маршруты. Такую оценку в беседе с «Царьградом» дал генерал-майор Сергей Липовой, комментируя сообщения о предложении Киева ввести морской мораторий.

По мнению генерала, российские удары пришлись по наиболее чувствительным коммуникациям, через которые на Украину поступали вооружения и боеприпасы. Ограничение работы портов, считает он, осложнило доставку грузов и заставило Киев искать возможность получить передышку.

«То, что Украина предлагает ввести мораторий на морское направление, прекратить атаки именно в районе Одессы, Черноморского бассейна, это говорит о том, что наша армия действует очень грамотно», — заявил Липовой.

Эксперт полагает, что сама постановка вопроса о паузе свидетельствует о заметном ущербе морской логистике. При этом сообщения о возможных договорённостях пока остаются предметом обсуждения сторон и посредников.