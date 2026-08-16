Двух детей отправили в спецшколу за расправу над 12-летней девочкой в Приморье

Суд назначил трёхлетнее пребывание в специальном учебно-воспитательном учреждении двум подросткам, которые расправились с 12-летней девочкой в Приморском крае. Об этом сообщает Amur Mash.

Тело школьницы обнаружили в июне на чердаке многоэтажного дома. По данным исходного сообщения, девочку туда заманили знакомые сверстники. В деле фигурировали её бывший молодой человек и его новая знакомая, которой было 13 лет.

По версии следствия, подросток избил девочку, совершил в отношении неё насильственные действия и задушил. Вторая несовершеннолетняя также стала фигуранткой дела. Психолого-психиатрическая экспертиза, согласно исходнику, не выявила у подростков психических отклонений. При этом они не достигли возраста, с которого за убийство наступает уголовная ответственность.

Суд, несмотря на положительную характеристику одного из подростков из школы, постановил направить обоих в закрытое спецучреждение сроком на три года. Решение предполагает не обычное обучение в школе-интернате, а пребывание в специализированном учреждении закрытого типа для несовершеннолетних.