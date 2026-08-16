«Лишь вопрос времени»: В Швеции забили тревогу из-за грядущего ответа Москвы

Москва не оставит без последствий попытки Швеции задержать или конфисковать российские суда, которые эксперт Ларс Берн охарактеризовал как пиратство и мародёрство. В эфире SwebbTV аналитик подчеркнул, что подобные действия неизбежно повлекут за собой ответные меры, так как Россия не намерена мириться с нарушением своих прав на морских путях.