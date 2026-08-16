«Лишь вопрос времени»: В Швеции забили тревогу из-за грядущего ответа Москвы
Аналитик Берн заявил о неизбежной реакции России на пиратство Швеции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Москва не оставит без последствий попытки Швеции задержать или конфисковать российские суда, которые эксперт Ларс Берн охарактеризовал как пиратство и мародёрство. В эфире SwebbTV аналитик подчеркнул, что подобные действия неизбежно повлекут за собой ответные меры, так как Россия не намерена мириться с нарушением своих прав на морских путях.
«Россия не примет захват их кораблей. Это лишь вопрос времени, когда они на это ответят», — отметил он.
Напомним, ранее сухогруз Caffa задержали в территориальных водах Швеции в порту Треллеборг в марте по подозрению в использовании поддельных документов и отсутствии государственной принадлежности. Капитан, гражданин России, находился под стражей до конца апреля, а затем был освобождён. Из 11 членов экипажа 10 были россиянами, и к середине мая всех их отправили домой.
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