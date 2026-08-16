«Не было сомнений»: Путин рассказал, как Петербург встретил моряков «Варяга»

После знаменитого боя крейсера «Варяг» в Адмиралтействе обсуждали, считать ли действия экипажа нарушением приказа и следует ли наказывать моряков. Об этом президент Владимир Путин рассказал во время посещения современного ракетного крейсера. Новые кадры общения президента с военными показал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Видео © Telegram/ЗАРУБИН

Осматривая корабль вместе с экипажем, глава государства остановился возле картины с изображением исторического «Варяга». Именно тогда разговор зашёл о судьбе моряков после возвращения на родину.

По словам Путина, среди руководства флота первоначально не было единого мнения о поступке команды. Вопрос заключался в том, нарушили ли моряки приказ и должно ли за этим последовать наказание. Однако после возвращения экипажа отношение к произошедшему изменилось. Моряков встречал Петербург, на улицы вышли горожане, а путь участников боя был усыпан цветами.

«И тогда уже не было сомнений, что они герои», — отметил Путин.

Президент посетил флагман Тихоокеанского флота 12 августа во время поездки на Сахалин. На борту он наблюдал за завершающей стадией учений ТОФ, осмотрел помещения корабля и его музей.

Во время визита на «Варяг» Путин пообедал вместе с экипажем и поблагодарил моряков за проведение учений. Президент подчеркнул необходимость поддерживать боеготовность флота и отметил особую важность этой задачи на Дальнем Востоке. На борту крейсера Путин провёл отдельное совещание по защите восточных границ России. Глава государства заявил, что безопасность необходимо обеспечивать на всех рубежах страны, несмотря на приоритетность задач СВО.