Павлоград в Днепропетровской области частично остался без электричества. Об этом сообщил городской исполком в Telegram.

Местные власти предупредили жителей о перебоях с энергоснабжением, не уточнив причины произошедшего. Аварийные бригады готовы приступить к восстановлению подачи электроэнергии.

«Уважаемые павлоградцы! Город частично обесточен», — говорится в сообщении. Работы начнутся, как только это станет возможно, добавили в исполкоме.

13 августа в Павлограде был поражён объект местной логистической компании. После удара на территории предприятия начался пожар. Также 9 августа сообщалось о повреждении критической инфраструктуры в Павлограде. О разрушениях тогда заявил главарь киевского руководства Владимир Зеленский, одновременно сообщив о последствиях для объектов в Одессе.