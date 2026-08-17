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16 августа, 21:17

Павлоград в Днепропетровской области частично остался без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Павлоград в Днепропетровской области частично остался без электричества. Об этом сообщил городской исполком в Telegram.

Местные власти предупредили жителей о перебоях с энергоснабжением, не уточнив причины произошедшего. Аварийные бригады готовы приступить к восстановлению подачи электроэнергии.

«Уважаемые павлоградцы! Город частично обесточен», — говорится в сообщении. Работы начнутся, как только это станет возможно, добавили в исполкоме.

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13 августа в Павлограде был поражён объект местной логистической компании. После удара на территории предприятия начался пожар. Также 9 августа сообщалось о повреждении критической инфраструктуры в Павлограде. О разрушениях тогда заявил главарь киевского руководства Владимир Зеленский, одновременно сообщив о последствиях для объектов в Одессе.

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Виталий Приходько
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