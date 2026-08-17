Рублёв обыграл Карреньо-Бусту и вышел в третий круг в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» после победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч прошёл в Цинциннати в американском штате Огайо.

Рублёв завершил встречу в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Организаторы посеяли россиянина под 13-м номером, а испанец выступал без номера посева.

В следующем круге Рублёв встретится с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло и португальцем Нуну Боржешем. Черундоло получил 20-й номер посева.

Рублёву 28 лет, он занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин выиграл 18 одиночных турниров организации. На соревнованиях Большого шлема он девять раз доходил до четвертьфинала. В 2021 году Рублёв вместе с Анастасией Павлюченковой завоевал олимпийское золото в миксте. В том же сезоне он помог сборной России выиграть Кубок Дэвиса и Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Карреньо-Бусте 35 лет, он занимает 72-ю строчку мирового рейтинга. Испанец завоевал семь титулов и дважды выходил в полуфинал Открытого чемпионата США.

Турнир в Цинциннати проходит на твёрдом покрытии и завершится 23 августа. Призовой фонд составляет $9,4 млн. Действующий победитель соревнований Карлос Алькарас снялся из-за травмы. Среди россиян этот турнир выигрывал Даниил Медведев в 2019 году.

Ранее Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации в Цинциннати. Россиянка обыграла немку Татьяну Марию в двух сетах со счётом 6:2, 7:5. Следующей соперницей Шнайдер станет полька Майя Хвалиньская. Россиянка занимает 14-е место в мировом рейтинге и имеет пять одиночных и три парных титула. В 2026 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции. В 2024 году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.